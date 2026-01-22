Uruapan, Mich.- 22 de noviembre de 2026.- Un hombre falleció luego de ser agredido a balazos por fuera de su domicilio en la colonia La Cedrera de la ciudad de Uruapan, durante los primeros minutos de este jueves.



Al respecto se pudo establecer que el ataque armado fue perpetrado sobre la calle Diglagonal de San Luis, a unos metros del campo de béisbol “Héroes de Nacozari” y minutos después se desató una fuerte movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas pero los responsables lograron escapar.



Al lugar se trasladaron paramédicos del DIF Municipal, quienes trataron de auxiliar al ofendido, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales, por lo que el área fue acordonada por patrulleros.

Más tarde agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se dieron cita para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades.