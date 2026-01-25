Morelia, Mich.- Domingo 25 de enero de 2026.- Un hombre armado con una pistola, quien al parecer se encontraba agresivo, realizó detonaciones al aire en la vía pública de la colonia Juárez, ubicada en Morelia. Posteriormente al ver la llegada de los agentes policiales ingresó a su negocio denominado “Carnitas Ponchín” y se quitó la vida al dispararse en la cabeza, informaron fuentes allegadas al tema.

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo en el referido inmueble, ubicado en la calle Jacona esquina con Zamora. En el lugar, los patrulleros municipales y paramédicos confirmaron el deceso del masculino.

Los oficiales delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de los indicios y alertaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas acudieron a la mencionada dirección e iniciaron las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial se dijo que el ahora finado estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Se desconoce el motivo de sus acciones. La Fiscalía continuará con las diligencias del caso.