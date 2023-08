Hermana de Octavio Ocaña reacciona a nuevo romance de Nerea Godínez

A casi dos años de que la trágica muerte de Octavio Ocaña, quien es recordado por su actuación en la serie Vecinos, haya sido elegido como su pareja sentimental, Nerea Nerea Godínez reveló que ha decidido seguir adelante con su vida e iniciar una nueva relación con un hombre más joven. El nombre del hombre era Diego Alejandre.

Si bien Nerea se ha defendido con un mensaje reclamando respeto por esta nueva etapa de su vida, su excuñada, Bertha Ocaña, también abordó el tema a través de un vídeo en directo que publicó en las redes sociales donde respondió a todos que su La ex prometida de su hermano fue agredida.

La también actriz inició el en vivo aclarando que ni ella ni su familia están enojados con Nerea, pues desde un principio estaban conscientes de que llegaría el momento en el que la joven rehiciera su vida: “Yo no estoy, ni mi familia (y voy a hablar por ellos aunque no debería), ni molesta, ni indignada, ni me siento mal ni mucho menos. De verdad se los digo, ‘Nere’ es una niña que tiene todo el derecho de rehacer su vida”, dijo.