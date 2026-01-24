Uruapan, Mich.- 24 de enero de 2026.- La mañana de este sábado, un joven fue asesinado a balazos en el primer cuadro de la ciudad de Uruapan, a escasos metros de la Pérgola Municipal, lo que generó una intensa movilización policiaca y alarma entre peatones y comerciantes de la zona.

Los hechos se registraron cuando la víctima se encontraba en la esquina de las calles Constitución y 16 de Septiembre. En ese punto, sujetos armados se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como paramédicos, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, el área fue acordonada para preservar indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Hasta el momento, el fallecido permanece en calidad de desconocido. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un joven de entre 20 y 25 años de edad, quien vestía pants negro, sudadera azul claro, tenis blancos y gorra roja.