Apatzingán, Mich.- 21 de junio de 2026.- Tres hombres sin identificar fueron localizados sin vida durante las primeras horas de este domingo en distintos puntos del municipio de Apatzingán. De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas presentaban lesiones compatibles con la detonación de artefactos explosivos.

El primer caso fue reportado obre la calle Cuautla, en la colonia El Varillero, donde elementos de seguridad localizaron el cadáver de un masculino tirado en un camino de terracería rodeado de vegetación.

La víctima vestía una playera gris y únicamente ropa interior, además de encontrarse descalza. Trascendió que de acuerdo con las primeras valoraciones, las heridas corresponden a daños ocasionados por un posible artefacto explosivo. En el sitio no fueron encontrados indicios relacionados con el hecho.

Posteriormente, las autoridades recibieron otro reporte sobre el hallazgo de dos hombres sin vida en la carretera Ramal a La Huerta, también en Apatzingán. Al arribar, personal de la Fiscalía General del Estado encontró los cuerpos de dos masculinos de entre 40 y 45 años de edad. Uno de ellos presentaba severas lesiones en ambas piernas y se encontraba parcialmente cubierto con una tela verde, mientras que el segundo tenía amputación de una extremidad inferior y otras lesiones graves en las piernas, aparentemente provocadas por explosivos.

Al igual que en el primer caso, los peritos no localizaron evidencias materiales en la escena y tampoco se encontraron documentos que permitieran identificar a las víctimas.

Los tres cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Apatzingán para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que sean reconocidos por sus familiares.

La Fiscalía General del Estado integró las carpetas de investigación correspondientes por el delito de homicidio calificado y continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la identidad de las víctimas.

AGENCIA RED 113