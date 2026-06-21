Morelia, Michoacán, 21 de junio de 2026.- La siembra de 40 mil peces en el Lago de Pátzcuaro forma parte del esquema de trabajo prioritario para el rescate y conservación de este emblemático cuerpo de agua, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que la introducción de ejemplares representa un paso crucial en las acciones del Gobierno de Michoacán para el repoblamiento del pez blanco, una especie endémica de gran valor ecológico y cultural para la región que se encuentra bajo un estricto programa de protección.

“Esta siembra de 40 mil peces se suma directamente a las acciones que mantenemos activas para la conservación de nuestras especies y la recuperación del lago de Pátzcuaro”, destacó el mandatario estatal.

Resaltó que la siembra busca asegurar la supervivencia y conservación de las especies endémicas del ecosistema, lo cual forma parte de un plan integral impulsado para preservar el lago, uno de los patrimonios naturales más importantes de Michoacán.

A ello se suma la recuperación del flujo natural de los manantiales con el despliegue de maquinaria para el desazolve, devolviendo así gradualmente la estabilidad ecológica.