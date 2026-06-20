Morelia, Michoacán; 20 de junio de 2026.- Para el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es una prioridad salvaguardar a la población de nuestro municipio, es por ello que emite recomendaciones para estar prevenidos ante la presencia de fuertes lluvias en las próximas horas.

De acuerdo con la autoridad en monitoreo climático, en las próximas 12 horas se prevé el desarrollo de núcleos de tormenta en el noreste, bajío, occidente y centro-sur del país.

Particularmente, en Michoacán se espera lluvia fuerte, acompañada de actividad eléctrica y rachas de viento.

Es por ello que el Gobierno Municipal recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y permanecer atenta a los reportes del clima, especialmente en zonas vulnerables o cercanas a cuerpos de agua.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda salvaguardar a la ciudadanía a través de sus diferentes dependencias y mantenerse alerta de los reportes de morelianos y morelianas .