Tarímbaro, Mich.- Lunes 22 de junio de 2026.- Un hombre no identificado fue encontrado muerto y con huellas de tortura en un predio ubicado a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el cuerpo estaba cubierto con rastrojo.

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes en la población de Cuto del Porvenir, cerca de la comunidad de Felipe Ángeles. Vecinos de la zona solicitaron la presencia de los oficiales locales, quienes acudieron al sitio y, con apoyo de paramédicos, confirmaron el deceso del individuo.

De acuerdo con las fuentes, el interfecto tenía entre 30 y 35 años de edad, era de complexión media y piel morena; además, vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra.

Los patrulleros avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, arribaron los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113