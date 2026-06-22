Morelia, Michoacán, 22 de junio de 2026.- Tras las manifestaciones registradas en la zona del Monumento a Lázaro Cárdenas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, reiteró que las adecuaciones viales implementadas por las obras del Morebús han priorizado en todo momento la operación del transporte público, con el objetivo de evitar afectaciones a las y los usuarios.

La titular enfatizó que, derivado de los trabajos de construcción, se habilitó un carril exclusivo para la circulación del transporte público sobre la avenida Madero, permitiendo que las rutas continúen prestando servicio de manera habitual y sin modificaciones en sus recorridos. Asimismo, señaló que los ajustes y desvíos fueron aplicados principalmente al tránsito de vehículos particulares para garantizar la continuidad del servicio de transporte.

La secretaria informó que existía una mesa de trabajo programada con las rutas que circulan por la zona durante la mañana de este mismo día, por lo que reiteró la disposición permanente de la dependencia para atender inquietudes mediante el diálogo y la coordinación institucional, privilegiando siempre los acuerdos que beneficien a la ciudadanía.

Asimismo, recordó que el artículo 355 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo y su reglamento establecen sanciones para quienes suspendan el servicio sin causa justificada, impidan la operación de otras unidades o limiten el libre tránsito en la vía pública, las cuales pueden ir desde multas económicas hasta la revocación de concesiones en casos de reincidencia.

Finalmente, la funcionaria estatal destacó que los trabajos del Morebús son temporales y forman parte de un proyecto que permitirá mejorar la movilidad de miles de personas en la capital michoacana. Por ello, hizo un llamado a todos los actores involucrados a continuar trabajando de manera conjunta y a evitar acciones que afecten a las y los usuarios, quienes son el eje principal de la transformación del transporte público en Morelia.