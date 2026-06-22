Morelia, Michoacán, a 22 de junio de 2026.- La Dirección de Control Escolar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) pone al alcance de las y los aspirantes que realizarán el examen de admisión para ingresar a la casa de estudios, un número de teléfono y un correo electrónico para orientar a los jóvenes que por algún motivo no han concluido su registro.

En caso de que los estudiantes tengan alguna duda para obtener su ficha, pueden enviar un correo a dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx o bien pueden acudir al edificio Q ubicado en Ciudad Universitaria, dirigirse a las ventanillas 8-10 en un horario de atención de las 9:00 a las 17:00 horas.

De igual forma, las y los aspirantes pueden comunicarse al teléfono (443) 322 35 00, extensiones, 3026, 3573, 3572, 3014, en donde personal nicolaita los podrá orientar.

Es importante mencionar que, la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026 concluye el próximo jueves 25 de junio, por lo que se invita a las personas que deseen obtener su ficha o bien concluir el trámite a realizarlo lo antes posible.