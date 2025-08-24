Morelia, Mich.- Domingo 24 de agosto de 2025.- Un hombre ejecutado a balazos fue localizado en una solitaria brecha de terracería que conduce de la colonia Los Ángeles hacia la colonia La Nueva Aldea II, en la zona nororiente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron unas personas durante la mañana de este domingo en la inmediaciones de la calle Zapote, así que alertaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro.

Según las fuentes, el interfecto no está identificado, él tenía entre 30 y 35 años de edad, era delgado, vestía pantalón de mezclilla café claro, una camisa de manga larga color azul marino con diminutos puntos blancos y tenis negros.

Trascendió que al susodicho se le apreciaron huellas de tortura e impactos de proyectil de arma de fuego en los glúteos, espalda y cabeza. Los oficiales acordonaron el perímetro, pues había casquillos percutidos, aparentemente calibre .9 milímetros.

Los uniformados avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), minutos después arribaron los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Tres asesinados en menos de 1 día

En menos de 24 horas se han registrado tres homicidios en distintos puntos de la capital michoacana. Las dos primeras víctimas fueron atacadas a tiros por empistolados en la colonia Ilustres Novohispanos, una de ellas pereció en el lugar de los hechos y la restante en el Hospital Civil de Ciudad Salud. El tercer caso es el del sujeto recientemente encontrado en el rústico camino al nororiente de esta urbe.