Cotija, Mich.- 26 de agosto de 2025.- Dos hombres sin vida y con visibles huellas de violencia fueron localizados a la orilla de la carretera Cotija-El Barrio, en la colonia El Puerto en Cotija. A los fallecidos les dejaron un par de narcomensajes.

De acuerdo con los reportes policiales, las víctimas estaban maniatadas y presentaban lesiones en la parte posterior del cuello. Ambos vestían ropa de tipo táctico y se encontraban boca abajo sobre la cinta asfáltica.

En el lugar fueron localizados mensajes escritos en cartulinas, atribuidos a la delincuencia organizada, en los que se lanzaban amenazas contra supuestos rivales.

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona, mientras que el personal de la Fiscalía Regional, acompañado de peritos y médico forense, realizó las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Sahuayo, donde permanecen en calidad de desconocidos y se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.