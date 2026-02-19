Morelia, Mich.- Jueves 19 de febrero de 2026.- Un adulto mayor, quien presuntamente estaba alcoholizado, murió tras sufrir una caída muerto a un costado de un puente peatonal que conecta la colonia Isaac Arriaga con la colonia Elías Pérez Ávalos, en la zona oriente de Morelia, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que el susodicho no tenía huellas de violencia.

Unas personas encontraron inerte al mencionado durante la mañana de este jueves, a pocos metros del libramiento, en las cercanías de la Central de Abastos, así que lo reportaron al número de emergencias 911.

Al enterarse de la situación, unos oficiales municipales y paramédicos de Rescate arribaron al sitio y confirmaron el deceso de citado ciudadano, quien no está identificado, él tenía entre 65 y 70 años de edad, era de piel morena y complexión delgada; además, vestía pantalón beige y camisa roja a cuadros.

Los uniformados delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde arribaron los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.