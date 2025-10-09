Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- El Guardián Forestal es un ejemplo de la aplicación de la innovación y la tecnología que se aplica en el cuidado de los bosques de Michoacán, así lo resaltó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, en el marco de la inauguración del 20 Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Instituto de Ciencia TI.

En el discurso inaugural se destacó que la actual administración estatal cuida los bosques del estado a través del sistema de vigilancia satelital e inteligencia artificial. Al respecto, el titular de Secma recordó que a través de esta herramienta tecnológica del Guardián Forestal se monitorean en tiempo real más de 6 millones de hectáreas de la entidad.

En ese sentido, señaló que el Guardián Forestal y la inteligencia artificial pueden usarse de manera positiva para blindar los recursos naturales de Michoacán, tanto forestales como hídricos, ya que también se monitorean más de 37 mil 929 depósitos de agua.

“Queremos que nuestro estado sea el referente nacional de cómo la innovación salva los bosques y, lo más importante, cómo garantiza el agua”, apuntó el secretario.