Morelia, Mich., a 8 de febrero de 2026.- Las Comandancias de la XII Región Militar y 21/a. Zona Militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con el personal del Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones de la localidad de Los Rucios, municipio de Turicato, Mich., aseguraron lo siguiente:

40 Costales que contienen una hierva verde y seca con las características propias de la mariguana, con un peso aproximado de 1,075 kilogramos.

23 Kilogramos de semilla de mariguana.

4 Vehículos (3 camionetas y 1 motocicleta con reporte de robo).

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.

De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendar su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.