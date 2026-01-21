Los Reyes, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- Tras una solicitud de apoyo de las autoridades comunales de Jesús Díaz Tzirio, municipio de Los Reyes, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendió un reporte por el presunto secuestro de un menor de edad, por quien se exigía el pago de 200 mil pesos como rescate.

Tras recibir la denuncia, los elementos de la Guardia Civil brindaron acompañamiento inmediato a la familia y mediante labores de inteligencia, analizaron el número telefónico desde el cual se realizaban las amenazas, logrando ubicar su origen en las inmediaciones de un centro penitenciario en Matamoros, Tamaulipas, lo que permitió determinar que se trataba de un caso de extorsión o secuestro virtual.

Minutos más tarde, el menor fue localizado en buen estado de salud, evitando además que la familia realizara un depósito.

La Guardia Civil reitera el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión a las líneas 911 y 089. La prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para evitar ser víctimas de este delito.