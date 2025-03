Guardada en un cajón, inclusión para la discapacidad en Michoacán: PRI

Morelia, Mich., a 21 de marzo de 2025. “Basta de pretender en Michoacán que se ve a las personas con discapacidad, de voltear la vista, de la falsa conmiseración, de los falsos intentos y disposición que se muestra el calor del momento”, afirmó Yadira Guerrero Huerta, secretaria general del PRI, tras presentar un dictamen que pide se ejecute lo ya legislado en materia de inclusión de las personas con discapacidad en el estado, durante su participación en el Segundo Parlamento de Mujeres 2025 en el Congreso local.

“La ley que defiende y establece los derechos de las personas con discapacidad, el Estado la tiene guardada en un cajón empolvándose y nada más muy de vez en cuando y para disimular, alguien por ahí abre un poquitito el cajón, la ve de reojo para decir que sí se le está poniendo atención, le pasa un poco el dedo, se ensucia únicamente la punta para levantarlo y enseñar que sí se está atendiendo, pero inmediatamente vuelve a cerrar el cajón y se olvidan de ella”, criticó.

El proyecto presentado por la parlamentaria priista el cual fue aprobado por mayoría, propone una reforma a la fracción XII del artículo 6 y la fracción II del artículo 12; además de adicionar la fracción XIII al artículo 5 y las fracciones XIII y XIV al artículo 12 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Desarrollo Social y Económico.

Yadira Guerrero Huerta insistió en que los michoacanos necesitan resultados plasmados en las calles, los edificios públicos, el transporte y en oportunidades, puso el más claro ejemplo que es el Congreso del Estado, donde no existe más que una rampa de acceso al edificio, pero en el interior no hay forma de que una persona en silla de ruedas pueda tener libre acceso, al no contar con elevadores y más herramientas para su inclusión.

“Si al vernos los incomodamos, es porque lo que representamos es una realidad que nadie quisiera vivir y entonces es mejor solo pretender que se nos atiende y entiende, pero se dan la vuelta y en ese mismo momento borran nuestra imagen, porque su idea es que tenemos, en términos prácticos, servimos sólo para pedir. Hoy tiene que ser diferente, porque hoy estoy aquí yo para que no olviden mi imagen y la indiferencia los incomode a tal grado que espero nos pongamos a trabajar”, dijo.

En la misma sesión del Segundo Parlamento de Mujeres 2025, Arely Elizabeth Rodríguez Ortíz, coordinadora estatal de Afiliación y Registro Partidario, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 132 Ter al Código Penal para el Estado de Michoacán, que busca erradicar y prevenir la violencia de género en la entidad.

Participaron también las priistas, Verónica Gómez de la Rosa, secretaria de Innovación Digital del CDE; Sara Aguirre Lemus y Lilia Stephania López Heredia.