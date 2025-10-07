Múgica, Mich.- 7 de octubre de 2025.- Una joven mujer resultó gravemente lesionada tras un aparatoso choque múltiple ocurrido este martes en la carretera libre Múgica-Lázaro Cárdenas, a la altura del taller “Auto Lata Los Limones”, antes de llegar a la comunidad de El Letrero.

El percance involucró a tres vehículos: una camioneta Nissan gris, un taxi del sitio Nueva Italia con número económico 53 y un automóvil Volkswagen Match blanco. A consecuencia del fuerte impacto, se registraron cuantiosos daños materiales y una persona herida de gravedad.

La lesionada, identificada como Cintia S., de 25 años de edad, sufrió fracturas en costillas y brazos, por lo que fue atendida en el lugar por Bomberos Voluntarios de Múgica, quienes posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el mismo siniestro, un hombre presentó lesiones leves, siendo atendido por paramédicos sin necesidad de ser hospitalizado.

Los elementos de seguridad y tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las labores de retiro de los vehículos, con el objetivo de restablecer la circulación en la zona.

