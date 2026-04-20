Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) puso en marcha cuatro obras hidráulicas en los municipios de Tanhuato y Tlazazalca, con una inversión total de nueve millones 658 mil pesos, en beneficio directo de 8 mil 112 habitantes de la región.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Ceac, Olivia Cazarez Arreola, informó que los recursos se ejercieron de manera conjunta, ya que el 50 por ciento provino del gobierno federal, el 25 por ciento fue aportado por el estado, y el 25 por ciento restante por los ayuntamientos.

En la localidad de Los Charcos, del municipio de Tanhuato, se construyó un pozo profundo de 150 metros, con una inversión de dos millones 94 mil pesos, que beneficiará a mil 362 habitantes.

En la cabecera municipal, del mismo municipio, específicamente en la colonia Granjas de la Loma, se perforó un pozo de 250 metros de profundidad con una inversión de 3.3 millones de pesos. Esta obra garantiza el suministro de agua potable para 3 mil 210 habitantes de dicha zona, así como de las colonias La Tejería, San Ramón y la comunidad El Calvario.

En el municipio de Tlazazalca se construyó un depósito de agua con capacidad de 200 metros cúbicos para abastecer a la cabecera municipal. Con una inversión de un millón 191 mil pesos, esta obra beneficia a más de 3 mil habitantes, permitiendo el almacenamiento y la distribución del vital líquido a través del sistema de gravedad hacia la red hidráulica.

Finalmente, en la localidad de La Yerbabuena, en Tlazazalca, se concluyó la primera de dos etapas de la rehabilitación de la red de agua potable. Con una inversión de 2.9 millones de pesos, se instalaron 2 mil 179 metros de tubería y 212 tomas domiciliarias, optimizando así el servicio para 538 habitantes de la comunidad.

Estas acciones se ejecutaron a través del programa Proagua 2025, con una inversión conjunta entre la Federación, el Gobierno estatal y los ayuntamientos, y se encuentran listas para su próxima inauguración.