Morelia, Michoacán; 28 de octubre de 2025.— Como parte de su respaldo a los grandes eventos que tienen lugar en Morelia, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsó el éxito del certamen Miss Catrina Universe 2025, llevado a cabo en el Palacio Clavijero.

Cabe destacar que este evento es llevado a cabo por la empresa “Catrina Universe” y su fundadora Diana del Rey, contando con el apoyo de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

En una noche llena de arte, cultura, creatividad y elegancia, se realizó este prestigioso certamen en el que participaron 15 candidatas provenientes de diferentes estados de la República, como Ciudad de México, Colima, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa, Puebla, Michoacán, Jalisco, Tabasco y Guerrero.

Durante la pasarela, los asistentes disfrutaron de una velada llena de glamour, mientras las participantes mostraron su talento en distintas categorías, destacando por su creatividad en vestuario, maquillaje y presencia escénica.

La candidata de Michoacán, Alejandra Reyes, fue la gran ganadora, recibiendo los premios a Mejor Maquillaje, Mejor Vestuario y coronándose como la nueva Miss Catrina Universe 2025.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de seguir apoyando los grandes eventos que tienen lugar en nuestra ciudad, los cuales impulsan la economía, el desarrollo y consolidan a la capital como un gran destino nacional e internacional.