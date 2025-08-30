Morelia, Michoacán; a 30 de agosto de 2025.- En su esfuerzo en pro de la igualdad de género y la independencia económica femenina, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue avanzando en el programa Mujeres al 1000×10.

Esta iniciativa llevada a cabo a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) de Morelia ha logrado capacitar a más de mil mujeres en diferentes áreas de desarrollo, como son panadería, repostería, peluquería, pintura en tela y maquillaje profesional, consolidándose así como un motor que impulsa su crecimiento personal y profesional.

Desde su lanzamiento, el programa ha llevado a cabo 70 clases muestra a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) y la Sefeco, brindando habilidades tanto prácticas como teóricas a las participantes.

Gracias a esta plataforma, más de 250 mujeres han obtenido su certificado de graduación, en tanto que muchas de ellas continúan participando en cursos intensivos para seguir ampliando sus conocimientos y capacidades.

Cabe recordar que el principal objetivo de Mujeres al 1000×10 es fortalecer las capacidades de las mujeres mediante la capacitación, promoviendo su independencia económica y social. La iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de Morelia y la comunidad por crear un entorno más inclusivo y equitativo para todas.

Se anticipa que en los próximos meses el programa continuará y se ampliará su oferta educativa, facilitando así a las morelianas cada vez más herramientas para su autonomía.

Gracias al impacto positivo y la acogida favorable de Mujeres al 1000×10, este 27 de agosto también se arrancó la iniciativa Hombres al 1000×10, con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de toda la comunidad en el camino de seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.