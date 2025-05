Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2025.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano González, reafirma su compromiso con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus maternidades y a ejercerlas en condiciones de libertad, dignidad y justicia.

En el marco del Día de la Maternidad Libre y Voluntaria, la titular de la dependencia destacó que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla trabaja para que en Michoacán ser madre no signifique precariedad ni sacrificio, sino libertad, acompañamiento y garantía de derechos.

Por ello, la Seimujer ha habilitado 11 salas de lactancia en espacios públicos y laborales ubicados en las secretarías de Educación, de Contraloría, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Seguridad Pública, de Salud (Dirección de Salud Mental), de Finanzas, de Bienestar, y de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres; así como en el mercado de Pátzcuaro, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Michoacán, y el Instituto de Educación Superior y Media Superior.

Anguiano González expuso que en México el 46 por ciento de las mujeres que son madres tienen empleo, pero muchas enfrentan obstáculos para permanecer en él debido a la falta de condiciones adecuadas para el cuidado; además, el 90 por ciento de las madres dedica más tiempo al cuidado de hijas e hijos que su pareja, y una gran parte de quienes no trabajan, declaran que no lo hacen porque no tienen quién cuide a sus hijos, personas enfermas o adultas mayores.

“Estos espacios benefician a cerca de 2 mil mujeres trabajadoras cada día. Estas salas permiten a las madres ejercer su derecho a la lactancia, cuidar la salud de sus bebés y mantenerse activas en el ámbito laboral”, dijo.

Contar con salas de lactancia es una forma concreta de reconocer el esfuerzo de las mujeres que sostienen la vida. También es un mensaje claro: “en Michoacán, los derechos de las madres importan, y el cuidado debe ser una responsabilidad compartida”, apuntó.

La Seimujer trabaja por entornos laborales más humanos, por un sistema de cuidados justo y por maternidades que puedan vivirse con libertad, dignidad y acompañamiento.