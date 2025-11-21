Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2025.- La obra del metrobús para Morelia, gestionada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tiene el respaldo del Gobierno federal para su ejecución como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En reunión virtual con el mandatario estatal y transportistas de colectivos urbanos, suburbanos y combis de Morelia, la funcionaria federal destacó el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para apoyar este proyecto que permitirá modernizar la movilidad de la capital del estado.

Compartió que en este proceso es importante la suma del sector transportista el cual aseguró, será incluido para que los beneficios lleguen a los trabajadores y choferes, así como a la población en general.

El gobernador recordó que el metrobús forma parte de un sistema integrado para reordenar y eficientar el transporte con la renovación del parque vehicular urbano, suburbano y combis y el teleférico de Morelia.

Por lo que una vez autorizado el proyecto, la obra del metrobús podrá licitarse en diciembre para iniciar su construcción a principios de enero del 2026 y comenzar la compra de unidades para la modernización de las rutas del transporte público.

Por su parte, los transportistas agradecieron al gobernador y a la titular de Segob las facilidades para mejorar el transporte al mencionar que ninguna administración se había ocupado de este tema, por lo que reiteraron su apoyo para avanzar con la obra.

Asistieron la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; la directora del Instituto del Transporte del estado, María Elena Huerta Moctezuma y representantes de las rutas transportes Villas, conurbados de Morelia, Águila de Plata, San Pedro, Mil Cumbres, Cuenca de la Laguna, Dorado Atapaneo, Hospitales, 2A, Lomas de Morelia, Paloma Azul, Campo Nubes.

Prados Verdes A y B, ruta 2B, Nueva Esperanza, Miguel Ángel de Quevedo, Industrial, Alberca, Circuito 1A, Panteón Carrillo Atécuaro, entre otros.