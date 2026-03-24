Morelia, Michoacán; 24 de marzo de 2026.- En el marco de la entrega de nuevo equipo para el OOAPAS, el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, reveló que el gobierno a su cargo ha invertido 10 veces más en equipo y obra hidráulica de 2021 a la fecha.

Ante vecinos de la colonia Prados Verdes, Alfonso Martínez, precisó que mientras la administración 2018/2021 anunció inversiones por 70 millones de pesos, su gobierno del 1 de septiembre de 2021 a la fecha ha invertido 700 millones de pesos, cifra superior en un mil por ciento.

En este contexto Alfonso Martínez Alcázar, destacó que todos los gobiernos deberían trabajar con esa intensidad; “nosotros lo hacemos con amor, porque amamos a nuestra ciudad”.

Alfonso Martínez, estuvo en la calle Paseo del Nogal donde se llevan a cabo labores hidráulicas, ahí escuchó y atendió las demandas de los vecinos, e hizo hincapié en la importancia de trabajar juntos por una mejor Morelia.

Las obras e inversiones que hoy se realizan son gracias, no solo al trabajo que todos los días realiza el personal operativo, sino también al ahorro y eficiencia administrativa que ha permitido estos resultados.

VIDEO: