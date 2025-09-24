Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.– “Hablar de hostigamiento y acoso sexual es hablar de abuso de poder y de normalización cultural de la violencia. Enfrentarlos exige un enfoque integral, preventivo y sancionador que trascienda la simulación institucional”, advirtió la diputada Giulianna Bugarini, presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, al encabezar la reunión del Comité para la Atención a la Violencia de Género en su modalidad de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

En esta sesión se presentó el nuevo Plan Anual de Trabajo, producto de tres mesas de diálogo realizadas en agosto y septiembre, que incluye reformas al Protocolo vigente, campañas de difusión digital, un programa de capacitación permanente y la puesta en marcha del Buzón Naranja para denunciar de forma segura casos de hostigamiento y acoso. También contempla la reestructura de la Contraloría Interna y la implementación de mecanismos de reparación integral.

“La violencia de género no es un asunto anecdótico, son prácticas que reproducen jerarquías patriarcales y limitan los derechos fundamentales de las mujeres y de todas las personas en situación de vulnerabilidad”, señaló Bugarini.

Por su parte, la contralora del Congreso del Estado, Brenda Fraga, subrayó que estas acciones representan un paso decisivo hacia una vida laboral digna y libre de violencia.

“Desde la Contraloría acompañaremos con firmeza la implementación del Plan Anual de Trabajo, porque solo con mecanismos claros de prevención, atención y sanción podremos erradicar estas prácticas y garantizar la confianza de las y los trabajadores en nuestras instituciones”.

Finalmente, la presidenta del Congreso aseguró que el Poder Legislativo de Michoacán asumirá un papel ejemplar en la lucha contra estas violencias.

“Nuestro compromiso es garantizar entornos laborales libres de violencia y discriminación, y convertirnos en referente de buenas prácticas institucionales para todo el estado”.