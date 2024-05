Galería | Somos la esperanza de Morelia: René Valencia

*Con Marisol Aguilar Aguilar, Yanitzi Palomo Calderón, Daniela de Los Santos y Jonathan Sanata González, como diputados locales vamos a resolver para Morelia; voten cinco veces PRI, pidió el candidato a la Presidencia Municipal.

Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2024.- Es el momento de darlo todo por este proyecto, la gente nos ve como la última esperanza, Morelia se cae a pedazos porque los últimos gobiernos municipales han olvidado al municipio, afirmó René Valencia, candidato a la Presidencia Municipal por el PRI, ante integrantes del Grupo Tigre, aliado cercano de la asociación civil que fundó el ahora aspirante priista, con la cual ayuda a diario a las y los morelianos.

“Nos ven como la última esperanza para que finalmente cambie Morelia, y ese cambio no lo puedo hacer solo, necesito de todos ustedes, no sé si me voy a sacar la rifa del tigre, estoy viendo a Morelia que se cae a pedazos, mucho tiempo los gobiernos municipales han olvidado a Morelia, se han puesto a pensar en qué sería de Morelia sin Revolución Social y sin los Tigres, sería un caos, cuántos delincuentes no hemos sacado de las calles”, indicó.

Ante quienes considera su familia, René Valencia, pidió a las y los morelianos que quieren un cambio de timón en la ciudad, que en estos últimos días de campaña le ayuden y redoblen esfuerzos para que Morelia realmente revolucione, “vamos juntos a revolucionar Morelia, porque juntos vamos a sacar a Morelia de este gran bache en el que la tienen estos políticos corruptos mentirosos que están en el poder”, aseguró.

Para lograr este gran Plan de Gobierno que propone, es necesario contar también con mujeres y hombres revolucionarios en el Congreso del Estado, para juntos impulsar proyectos y presupuestos para Morelia, y René Valencia sabe que, con Marisol Aguilar Aguilar, Yanitzi Palomo Calderón, Daniela de Los Santos y Jonathan Sanata González, como diputados locales van a resolver para Morelia; por ello, pidió a las y los morelianos votar cinco veces PRI.