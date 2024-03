Galería | Parece que violencia e instituciones buscan boicotear el proceso electoral: Memo Valencia

• Llama el dirigente estatal al IEM a apoyar a los partidos políticos para cumplir en tiempo y forma requisitos y acciones afirmativas en el registro de candidatos.

• Hace tres años, lo hacía el órgano electoral, señaló.

Morelia, Mich., a 26 de marzo de 2024. Parece que desde las mismas instituciones buscan boicotear el proceso electoral, porque no solo tenemos que cuidarnos de los embates de grupos fácticos, del terror y miedo que asedia a la campaña, sino que de manera institucional nos hacen las cosas más complicadas, señaló el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, respecto a los requisitos y acciones afirmativas que el Instituto Electoral de Michoacán solicita a las y los candidatos para registrarlos.

“Ojalá los órganos electorales pudieran reflexionar al respecto y apoyar a los partidos políticos para cumplir en tiempo y forma, de lo contrario, no se va a poder y no será responsabilidad nuestra, sino de quienes hoy, a pesar de que luchamos por ellos, marchamos por ellos, defendimos su presupuesto, pues trasladan la responsabilidad a los partidos, cosa que antes no se hacía”, señaló.

Acompañado de la secretaria general, Xóchitl Ruiz; y del secretario de Acción Electoral, Alejandro Bribiesca, hizo un llamado al Instituto Electoral del estado a ser corresponsable con los partidos, en particular con quienes defendieron su presupuesto ante el Congreso de Michoacán y evitaron que se le asfixiara financieramente.

“No ha habido correspondencia por parte del órgano electoral, nos han saturado de requisitos que antes no están contemplados en una larga declaración patrimonial y de intereses, y también han trasladado a los partidos el hecho de subir a las plataformas de los órganos electorales las planillas, lo cual satura la posibilidad de los partidos políticos, porque antes lo hacía el órgano electoral”, comentó.

Asimismo, Memo Valencia, lamentó que, además, el IEM no llevó a cabo ninguna acción afirmativa que realmente resolviera el tema de la participación política de la mujer.

“Con el solo para mujeres se hubiera resuelto el tema de la posibilidad de empoderar a las mujeres, pero no lo hicieron y ahora también nos trasladan esa responsabilidad, lo que nos deja en una posición difícil para poder cumplir con el llenado de las planillas para el registro ante el órgano electoral, porque tenemos que subirlo a la plataforma del Instituto Electoral y del OPLE”, detalló.

El líder estatal aclaró que hace tres años los partidos políticos no eran los encargados de subir la información a la plataforma del Instituto Electoral, y entregar las declaraciones patrimoniales y las constancias fiscales no significa un filtro de seguridad, aunado a que no todos los candidatos tienen acceso a internet.

“Los demás partidos están en la misma circunstancia que nosotros, porque hace tres años esto no pasó, porque se tiene que recabar, imagínense, por ejemplo, la planilla para regidores en Chinicuila, donde regidores suplentes tienen que ir a tramitar su declaración y tienen que tener su ficha de Hacienda, de estar dados de alta y esto lo hace muy complicado”, indicó.