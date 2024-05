Galería | Julio Arreola, se posiciona para ganar la presidencia municipal

“Soy candidato del pueblo, quien diga lo contrario está mintiendo”, aseguró el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Pátzcuaro, Mich.- “Soy un candidato del pueblo, quien diga lo contrario está mintiendo, orgullosamente represento a Morena, al Verde Ecologista y al PT, y estoy aquí para hablarles de frente como siempre lo he hecho”, expresó el candidato a la presidencia municipal, Julio Arreola Vázquez, en su visita a la comunidad del Manzanillal.

Julio Arreola, en reunión con los habitantes de esta localidad, y quienes lo recibieron entre aplausos y muestras de cariño, les mencionó que ha demostrado ser un gobernante que trabaja para su pueblo, “así lo seguiremos haciendo, porque con su voto de confianza este dos de junio, vamos a ganar la presidencia municipal”.

Agradeció el cariño y buen recibimiento que ha tenido durante toda su campaña proselitista, “gracias, ese cariño, esa amistad que me dan no solo aquí sino en todas las reuniones y comunidades que hemos visitado, me impulsa aún más ha trabajar derecho, de frente, como lo hemos hecho”.

El abanderado de “Juntos Haremos Historia”, escuchó las inquietudes de los pobladores, quienes les aseguró que de continuar en el gobierno municipal, se considerarán en el Plan Operativo Anual, “no les vamos a fallar, no les voy a fallar”.

Por el bienestar y la paz, con Julio Arreola, ¡tres años más!