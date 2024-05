Galería | Gobierno no ha dado protocolo ni garantía de seguridad para este 2 de junio, señala Michoacán Primero

A 6 días de Elección, autoridades no han presentado operativo.

Gobierno del Estado parece no ver antecedentes ni focos rojos.

Secretaria General llama a proteger voto contra compra y coacción.

Morelia, Michoacán a 27 de mayo del 2024. Faltando solo seis días para la Jornada Electoral del 2 de junio, las autoridades estatales y federales no han presentado un plan que garantice la seguridad y que no se cometan irregularidades el día de los comicios, a pesar de los focos rojos prendidos en varios territorios, señaló la Secretaria General de Michoacán Primero, Miriam Alarcón Ramos

“La semana pasada en la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral, tocamos el tema de cómo se va a operar la seguridad y también cómo se evitará la compra o coacción del voto. Hasta ahora seguimos a la espera de la respuesta por parte de las autoridades; argumentaron que se iban a reunir el fin de semana y tendrían una respuesta para los partidos políticos y ya estamos a seis de la elección”, señaló Alarcón Ramos, en conferencia de prensa este lunes.

Acompañada del Dirigente Estatal, Toño Plaza, así como el Secretario de Organización, Ángel Ayala, la lideresa partidista recordó que el tema de la inseguridad ya ha marcado las presentes elecciones, contando los lamentables asesinatos de varios precandidatos, decenas de aspirantes que dejaron la contienda y focos rojos aún latentes que parecen no ser vistos por el Gobierno del Estado.

“La seguridad ha sido una de nuestras principales preocupaciones desde el inicio del Proceso Electoral, las mesas de Gobierno del Estado no han dejado de ser cosméticas, no tenemos un protocolo claro para el día de la Elección. Lo que podemos hacer es exigir porque como partidos no nos corresponde más”, abonó el Dirigente Estatal.

Al preocupante tema de inseguridad, también se suman reportes de posible compra o coacción del voto por parte de otros partidos políticos en diversos territorios, para lo cual las autoridades tampoco han presentado un plan para eliminar dicha ilegalidad y el propio partido ha emprendido una campaña a través de sus militantes para invitar a la ciudadanía a votar libremente.

“Insisto en que estamos a seis días de la Elección y no ha habido hasta hoy un protocolo de seguimiento en el que nos informen a detalle cómo van a cuidar a la ciudadanía, cómo van a cuidar a los candidatos, a sus equipos para que salgan a votar con total libertad y también cuidando el voto de los ciudadanos para que no sea coaccionado”, finalizó Alarcón Ramos.