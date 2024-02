Galería | Coepris verifica expendios de pescados y mariscos para cuidar salud de consumidores

• Carne cruda o en mal estado puede provocar infecciones gastrointestinales

Uruapan, Michoacán, 29 de febrero de 2024.- Para proteger a la población de posibles riesgos sanitarios, infecciones gastrointestinales y cólera, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) verifica que los expendios con venta de pescados y mariscos los vendan en buen estado, que no se encuentren en descomposición y que estén refrigerados.

Para ello realiza recorridos por los mercados, puestos de comida, marisquerías y restaurantes, para distribuir material informativo que les explique que los productos pesqueros deben venderse encima de camas de hielo, refrigerados o congelados y que en caso de los alimentos ya preparados, los platillos deben ofertarse asados, fritos o hervidos, porque la carne cruda puede desencadenar infecciones gastrointestinales.

El limón no mata la bacteria del cólera, señaló Hebert Flores Leal, titular de la Coepris, quien acompañado del jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Uruapan, Guillermo Aguilera López entregaron plata coloidal a los locatarios de puestos fijos y semifijos y los exhortaron a desinfectar frutas y verduras a la hora de preparar los alimentos y así cortar la transmisión de bacterias generadoras de enfermedades diarreicas.

Ello porque en la Cuaresma incrementa el consumo de pescados y mariscos, por lo que es recomendable no adquirirlos si los ojos no son brillantes, las escamas se desprenden, si al sumir la piel con un dedo esta no regresa a su lugar y se queda hundida, si tienen mal olor o huelen a amoniaco y si no se encuentran refrigerados, congelados o encima de camas de hielo durante la venta.

Los locales del mercado de antojitos de Uruapan también fueron supervisados y en él se distribuyeron cofias para el cabello, plata coloidal y gel antibacterial para que la elaboración de los platillos se haga con higiene.