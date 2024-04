Galería | Ante miles de patzcuarenses, Julio Arreola, candidato de la coalición “Juntos Haremos historia”, reafirma su compromiso de un gobierno social y humano.

Pátzcuaro, Mich.- Con el firme compromiso de seguir generando mejores condiciones de vida a los patzcuarenses, en temas como salud, educación, medio ambiente, deporte, seguridad, turismo, familiar, social e hídrico, ante más de tres mil personas, el candidato a la presidencia municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez, fue ovacionado durante el mitin de arranque de la campaña política.

Reunidos frente a la Basílica Inmaculada de la Salud, las personas acudieron por voluntad propia y convencidos de que Julio Arreola, es la mejor opción para continuar con el progreso del municipio. El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, que representa Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, fue respaldado por la candidata a la diputación federal por el Distrito 11, Vanesa López, por el líder del Verde Ecologista en Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, así como por su planilla y representantes de Claudia Sheimbaun en el estado y Municipio.

¡Es un honor estar con Julio hoy!, ¡Presidente, presidente!, eran los gritos que hicieron retumbar las calles del centro histórico durante su caminata que iniciaron frente a la Basílica de la Salud, al pasar por la plaza Vasco de Quiroga, ya lo esperaban los integrantes del Sindicato Nacional Incluyente de Trabajadores del Sector Salud , con matracas y aplausos lo recibieron y se sumaron al contingente de poco más de tres mil personas y líderes de las diferentes colonias y comunidades del municipio.

Al emitir su mensaje, Julio Arreola, expresó: “tengo la certeza que, hoy por hoy, los ciudadanos nos encontramos ante la evidencia de que el proyecto transformador que iniciamos juntos desde el 2021, nos mantendrá unidos en los próximos años, porque estamos caminando con firmeza hacia un desarrollo sostenido y sustentable (…) mi postulación obedece principalmente a mi convicción de servirle a los ciudadanos y a la necesidad de terminar obras estratégicas ya iniciadas, que estoy cierto fortalecerán la economía regional”.

Otro de los enfoques de sus compromisos, es impulsar políticas publicas dirigidas a fortalecer los siguientes ejes rectores: Regulación del uso del agua; cuidado del medio ambiente y preservación del lago de Pátzcuaro, acorde a las políticas de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum; terminación del nuevo mercado, “es una obra estratégica para dignificar la actividad de nuestros comerciantes, así como para brindar un mejor servicio a los turistas que nos visitan.

“Es una obra que ayuda, también, a fortalecer las gestiones encaminadas a convertir a Pátzcuaro en patrimonio cultural de la humanidad, lo cual nos ayudaría a tener un reconocimiento mundial y subsidios para mantenimiento y restauración de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico, transformando a Pátzcuaro en un destino turístico mayormente atractivo”.

Entre los aplausos y porras, dijo, que, en materia de seguridad pública, se tendrás acciones para la prevención social de la violencia combatiendo desde las comunidades las causas que la generan. Fortalecimiento de la coordinación con el estado y la federación. Reforzar el estado de fuerza, así como equipar y profesionalizar a nuestros policías para dignificarlos y garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ante los miles de patzcuarenses que asistieron a respaldar su candidatura, les dijo: “mi campaña será de propuesta y respeto; invito a mis adversarios, a los de buena fe, a no caer en la trampa de la guerra sucia, porque las intrigas y el catastrofismo no solo no ayudan, sino que, con frecuencia bloquean y paralizan; además de desvirtuar las campañas y confundir a los ciudadanos. Pátzcuaro no lo merece”.