En el marco de una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional y la Transformación, militantes y fundadores de Morena en Michoacán sostuvieron un encuentro para reflexionar sobre los retos actuales del movimiento y refrendar su compromiso con los principios que le dieron origen.

Durante la reunión se destacó la importancia de preservar la memoria histórica de la lucha democrática que hizo posible la llegada de la Cuarta Transformación, así como mantener vivo el vínculo con el pueblo y el trabajo permanente en el territorio.

Celeste Ascencio señaló que los fundadores de Morena representan una generación de mujeres y hombres que apostaron por un proyecto de cambio cuando éste aún enfrentaba grandes obstáculos, contribuyendo a su construcción desde las comunidades, los municipios y las causas sociales.

“Quienes fundamos este movimiento conocemos el valor de la organización, la perseverancia y la cercanía con la gente. La Transformación tiene raíces profundas en el pueblo de México y nuestra responsabilidad es seguir defendiendo sus principios y sus conquistas”, expresó.

Las y los participantes coincidieron en que la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y los derechos del pueblo requiere unidad, organización y una participación activa de la militancia para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Finalmente, hicieron un llamado a continuar fortaleciendo el movimiento desde sus bases, privilegiando la organización popular, la formación política y la defensa de los valores que han guiado a Morena desde su fundación.