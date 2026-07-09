Zinapécuaro, Mich.- Jueves 9 de julio de 2026.- Los hechos de violencia registrados durante la última hora del miércoles y los primeros minutos de este jueves en el municipio de Zinapécuaro dejaron como saldo un hombre ejecutado, otro lesionado por impacto de bala y dos vehículos dañados, uno de ellos calcinado, informaron fuentes policiales.

Enfrentamiento en la cabecera municipal

De acuerdo con los datos obtenidos, cerca de las 23:00 horas varios habitantes reportaron un enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos en la colonia Francisco I. Madero, ubicada en la cabecera municipal. Las ráfagas de armas de fuego se escucharon a varios kilómetros a la redonda.

Asesinan a mecánico en Tzintzimeo

Asimismo, sujetos armados irrumpieron en un domicilio localizado sobre la calle Benito Juárez, en la comunidad de Tzintzimeo, donde asesinaron a tiros a Daniel Ch., de 52 años de edad, quien era mecánico y vecino de Arizona, Estados Unidos.

Tras perpetrar el homicidio, los delincuentes huyeron. La situación fue reportada al número de emergencias y posteriormente acudieron elementos policiales y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Balean a hombre en la carretera Queréndaro-Zinapécuaro

De manera simultánea, sobre la carretera Queréndaro-Zinapécuaro, a la altura del restaurante “El Titanic”, unos delincuentes atravesaron un tractocamión cargado con madera.

En el mismo sitio, los criminales intentaron despojar de una camioneta a un hombre y le dispararon. El ofendido resultó herido y se retiró en su unidad para solicitar ayuda. Posteriormente, policías y paramédicos lo auxiliaron y lo trasladaron a un hospital. El paciente fue identificado como Jesús G., de 53 años de edad.

Queman camioneta y atacan otra con explosivo

También sobre la carretera Álvaro Obregón-Zinapécuaro, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia, unas personas armadas atravesaron una camioneta Chevrolet, le dispararon y posteriormente le prendieron fuego. En el sitio quedaron regados varios casquillos percutidos.

En otro punto de la región, una camioneta Ford blanca fue dañada por un artefacto explosivo improvisado presuntamente lanzado desde un dron. En este hecho no se reportaron lesionados. El vehículo se encontraba abandonado y fue asegurado por las autoridades.

Bloqueos carreteros

De igual manera, se registraron bloqueos sobre el tramo carretero Zinapécuaro-Maravatío, a la altura de la desviación a la comunidad de Ojo de Agua, así como cerca de la población de Santa Cruz.

Despliegan operativo de seguridad

La jornada de violencia movilizó a corporaciones estatales y federales, cuyos agentes desplegaron operativos para restablecer el orden y reforzar la seguridad en la región.

Por su parte, las autoridades competentes continúan con las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

RED 113