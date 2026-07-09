Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Como resultado de una administración responsable y de la estabilidad financiera que hoy vive la entidad, el Gobierno de Michoacán ha cumplido de manera puntual con el pago de 114 quincenas a las maestras y maestros del estado, lo que se traduce directamente en garantizar el derecho a la educación de miles de niñas, niños y jóvenes michoacanos, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Refirió que durante la presente administración, se le cumple al magisterio michoacano gracias a un manejo transparente y eficaz de los recursos públicos, lo cual permite la asignación de recursos de manera directa a cada uno de los rubros.

“Hoy las y los docentes se encuentran en las aulas impartiendo educación, lo que demuestra que la atención a las necesidades del magisterio, se traduce en escuelas abiertas y en un mejor futuro para nuestra niñez”, afirmó el mandatario estatal.

Subrayó que este logro no solo representa un compromiso administrativo, sino un verdadero avance en la justicia laboral para el sector educativo, el cual por años padeció de incertidumbre en sus percepciones. La regularidad y puntualidad en los pagos reflejan el respeto y la valoración al trabajo de las y los docentes.

Finalmente, Ramírez Bedolla agradeció el respaldo y la coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo apoyo ha sido fundamental para fortalecer el sistema educativo y seguir impulsando el desarrollo de Michoacán.