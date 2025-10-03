Uruapan, Michoacán, 3 de octubre de 2025.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron una ametralladora, ocho fusiles, cuatro granadas de aditamento, droga y vehículos como resultado de las tareas del operativo Blindaje Uruapan.

En una acción interinstitucional efectuada en una serranía de la localidad de Toreo el Alto de este municipio, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron el armamento mencionado, cargadores y cartuchos de distintos calibres.

También decomisaron dos bolsas con sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, 10 chalecos balísticos con siglas alusivas a una célula delictiva, y dos camionetas marcas Jeep y Chevrolet.

Lo asegurado será puesto a disposición de las instancias pertinentes. De manera simultánea, la SSP y las autoridades federales mantienen un dispositivo de seguridad por aire y tierra en la zona para localizar a civiles armados y garantizar la tranquilidad de la población de Uruapan y sus alrededores.