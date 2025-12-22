Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- La presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, señaló que la iniciativa de reforma constitucional enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla representa un paso firme para ordenar el uso de los recursos públicos, fortalecer la disciplina financiera y evitar el despilfarro del dinero del pueblo.

Giulianna Bugarini destacó que la deuda pública no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta excepcional que exige responsabilidad, planeación y resultados claros. En ese sentido, explicó que la propuesta busca establecer reglas que impidan que el endeudamiento se utilice de manera discrecional o sin beneficio social, garantizando que cada administración asuma plenamente las decisiones que toma.

“La historia reciente nos demuestra que cuando no hay límites ni planeación, el costo lo paga la gente. Esta iniciativa apuesta por un gobierno que administre con orden, que priorice el gasto social y que evite comprometer recursos futuros sin una causa justificada y transparente”, afirmó la presidenta del Congreso.

La legisladora subrayó que la reforma no cancela el uso de la deuda, sino que recupera su carácter responsable y temporal, alineado a los principios de disciplina financiera y al marco constitucional. Además, reconoció que la administración estatal ha demostrado que es posible ejecutar obra pública, fortalecer servicios y atender necesidades sociales sin recurrir al endeudamiento excesivo.

Finalmente, Giulianna Bugarini aseguró que desde el Congreso del Estado se analizará esta iniciativa con visión de largo plazo, entendiendo que legislar en materia financiera es legislar sobre el bienestar, la estabilidad y la confianza de la ciudadanía. “Gobernar con responsabilidad es cuidar cada peso del pueblo y garantizar que se use donde más se necesita”, concluyó.