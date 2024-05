Fotos | Llama René Valencia a las autoridades electorales a frenar la compra de votos en Morelia

ºTenencia Morelos y Villas del Pedregal van con el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia

Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2024.-Aunque ha brillado por su ausencia en este proceso electoral, René Valencia, llamó al Instituto Electoral de Michoacán, IEM, a frenar la compra de votos que no se detiene en Morelia por parte de los candidatos opositores, quienes incluso, también pagaron por llevar a la gente a apoyar sus mítines y cierres de campaña.

“Es un día complicado, es un día que se está moviendo mucho recurso, que ahí debería estar la autoridad electoral vigilando eso. No vigilan que no le paguen a la gente para ir a un mitin, pero está bien, no hay problema, vayan al mitin es una lanita que ya les robaron, pero el día 2 de junio ustedes voten por la mejor opción y el candidato que va a poner orden, de eso me encargo yo”, dijo.

En la Tenencia Morelos, donde recordó el activismo social de Caleb Rodríguez Pérez, jefe de tenencia asesinado y miembro de Revolución Social, el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia, recibió el apoyo de la gente.

“Mi voto es para lo que hiciste antes, no hace falta que prometas, sabemos que cumples”, dijo un ciudadano testigo de la recuperación de un vehículo por parte de René Valencia. Esta misma respuesta recibió el abanderado tricolor en Villas del Pedregal.

En su oportunidad, Ana Brasilia Espino Sandoval, candidata a la Sindicatura Municipal, pidió a las y los habitantes de Tenencia Morelos y de Villas del Pedregal, no confiarse en que otros van a votar por René, hay que ser promotores de su candidatura, insistió, porque es el candidato de las mujeres, de la seguridad, de la honestidad, “por eso estamos aquí ustedes y yo, porque tenemos la seguridad de con él de presidente municipal vamos a recuperar todo lo que nos falta el día de hoy en Morelia. Votando por René Valencia vamos a ganar todos los morelianos”.

En Villas del Pedregal estuvo Marisol Aguilar Aguilar, candidata a diputada local por el Distrito XVI, quien aseguró a los vecinos que va a legislar para resolver las necesidades de los morelianos en temas que son prioridad también para René Valencia, como es el agua potable suficiente y para todos, la seguridad para las mujeres, así como el cuidado y protección del medio ambiente.

Previo a sus encuentros ciudadanos en Tenencia Morelos y Villas del Pedregal, René Valencia visitó a los comerciantes y administración de la plaza Servis Camelinas, donde se comprometió a apoyar la recuperación de la economía municipal.

Estuvieron también presentes Karina Cárdenas González, suplente de síndica municipal; Dalia Monserrat Martínez, Cristina Lemus, Rosario Erandi Cuevas y Ricardo Villa, integrantes de la planilla priista, así como de Santiago Sánchez Bautista, secretario Técnico del PRI Michoacán.