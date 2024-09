Fotos | Lady Gaga anuncia lanzamiento de su nuevo disco “Harlequin”

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga anunció este martes 24 de septiembre el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Harlequin” y banda sonora de la película “Joker: Folie á Deux”, la cual protagoniza junto a Joaquin Phoenix.

Lady Gaga dio la sorpresa a través de su cuenta de Instagram con un breve mensaje en el que adelantó el nombre y fecha.

First look at the two "Harlequin" vinyls, now available for pre-order on Lady Gaga's shop. pic.twitter.com/JovCtHsI5J