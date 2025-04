Morelia, Michoacán, a 28 de abril de 2025.- La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) formuló, este día, imputación en contra de tres personas, ex servidoras públicas del Congreso del Estado de Michoacán, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades, cometidos en agravio del Poder Legislativo local; dos fueron vinculadas a proceso y en próximos días se resolverá la situación jurídica del tercer investigado.

De acuerdo con las investigaciones, el 30 de diciembre de 2021, María Isabel “N”, ex Apoderada jurídica del Congreso del Estado, de la LXXV Legislatura, adquirió de un proveedor un sistema de software por la cantidad 5 millones 590 mil pesos; compra que fue autorizada por la ex Directora General de Administración y Finanzas, Beatriz Ariadna “N”, por indicaciones del ex Secretario de Finanzas y Administración del Congreso, Mario Alberto “N”.

Posteriormente, la representación jurídica del Congreso estimó que dicha herramienta está valuada en 134 mil pesos, precio inferior al que fue pagado, razón por la que fue presentada una denuncia.

Al tener conocimiento del caso, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) recabó datos de prueba que relacionan a los ex funcionarios en los delitos, quienes fueron presentados ante el Juez de Control mediante citación.

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a María Isabel “N” y a Beatriz Ariadna “N”, y se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, la defensa de Mario Alberto “N” solicitó duplicidad del término constitucional y será en próximos días cuando sea resuelta su situación jurídica.