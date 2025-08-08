Morelia, Michoacán, 8 de agosto de 2025.- Este viernes concluyeron los cursos de verano en el Parque Zoológico de Morelia y el Parque Infantil 150, en el que participaron 400 niñas y niños de entre 5 y 12 años, en una experiencia única de contacto con la naturaleza y el deporte.

Del 21 de julio al 8 de agosto, ambos recintos se llenaron de energía infantil con el curso Zoomos Exploradores 2025. Los pequeños no solo visitaron atractivos del zoológico, sino que también aprendieron sobre el cuidado del medio ambiente y el respeto a los animales.

Una de las actividades más emocionantes fue el recorrido nocturno, donde pudieron observar a algunos animales en sus hábitos nocturnos y vivir la magia del zoológico bajo las estrellas.

El curso culminó con una presentación de bailes, donde los niños mostraron su alegría y creatividad. Además, se entregaron banderines de reconocimiento a los participantes más destacados, celebrando su entusiasmo y compromiso.

Los exploradores del Parque Infantil 150, clausuraron sus actividades con una animada lunada y campamento, donde disfrutaron de juegos, bailes y momentos de convivencia frente a la fogata.