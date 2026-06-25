Morelia, Michoacán, a 25 de junio de 2026.- Como resultado de las labores de inteligencia e investigación emprendidas tras la captura de Ernesto Rafael “N”, “Sierra 1”, realizada la mañana de este jueves, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró una segunda detención de alto impacto en menos de unas horas, al capturar en flagrancia a Alfredo “N”, “Sierra 2”, así como a una mujer, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La acción operativa fue al Suroriente de Morelia como parte del seguimiento inmediato a las investigaciones derivadas de la detención de “Sierra 1”, mediante un operativo coordinado entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de desarticular estructuras generadoras de violencia que operan en la región.

Durante la intervención fueron aseguradas un arma larga calibre 5.56 milímetros, tipo M4, un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, aproximadamente 27.26 gramos de una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, así como un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer su posible relación con otros hechos delictivos.

Cabe señalar que esta acción deriva de la captura también al Suroriente de la capital michoacana de Ernesto Rafael “N”, “Sierra 1”, efectuada este jueves mediante un operativo interinstitucional encabezado por la FGE, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, en el que también fueron aseguradas armas de fuego de alto poder y sustancias con características de narcótico. Y en el que de igual manera hubo otra mujer aprehendida.

Con estas dos detenciones relevantes concretadas en menos de unas horas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas de inteligencia, investigación y operación con las autoridades estatales y federales para combatir a quienes generan violencia en Michoacán y garantizar la seguridad de la ciudadanía.