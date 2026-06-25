Ciudad de México. Gaby Molina formalizó este jueves su registro como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán, dentro del proceso interno de Morena, respaldada por una trayectoria de resultados, capacidad de gobierno y compromiso con la construcción de la paz.

Desde el World Trade Center, afirmó que Michoacán vive una etapa de transformación que debe consolidarse con experiencia, honestidad y cercanía con la gente. Señaló que la educación dejó de ser un problema para convertirse en una herramienta estratégica para construir paz, fortalecer el tejido social y ampliar oportunidades para miles de familias michoacanas.

Recordó que durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación encabezó la regularización de cuatro ciclos escolares completos, impulsó la justicia laboral para el magisterio, redujo el rezago educativo, fortaleció la infraestructura escolar y amplió el acceso a becas, demostrando que los cambios profundos se alcanzan con diálogo, orden y resultados.

Asimismo, destacó su participación en la construcción de los ejes estratégicos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una visión respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir fortaleciendo la seguridad, el bienestar y el desarrollo del estado.

“Hoy Michoacán tiene bases sólidas para construir el segundo piso de la transformación. Es momento de sumar, de trabajar en unidad y de seguir dando resultados a las familias. Estoy convencida de que podemos consolidar un estado con más oportunidades, más bienestar y una paz duradera”, expresó.

Acompañada por liderazgos sociales y políticos, Gaby Molina aseguró que inicia esta nueva etapa con humildad, responsabilidad y plena confianza en que la experiencia, los resultados y la cercanía con la ciudadanía son la mejor ruta