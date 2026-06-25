Sacramento, California; 25 de junio de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, inició una intensa gira de trabajo en Sacramento, California, en la cual se formalizará el Hermanamiento que comparten ambas ciudades, además de que se sostendrán reuniones estratégicas con legisladoras, legisladores, así como con asociaciones y clubes migrantes.

Acompañado por la síndica, Melissa Vásquez Pérez, integrantes del Gabinete y empresarios michoacanos, Alfonso Martínez comenzó actividades con un encuentro con Senadores y Asambleistas del Estado de California, en donde el anfitrión fue el legislador David Álvarez.

En este marco, Alfonso Martínez Alcázar recordó que Morelia y Sacramento iniciaron un Hermanamiento y a partir de ahí se han abierto canales de comunicación que permitieron este nuevo encuentro para ratificar dicha relación de intercambio y cooperación mutua.

Durante este encuentro matutino las y los legisladores presentes coincidieron en la importancia de fortalecer la economía de ambas regiones para que los residentes de México y Estados Unidos salgan adelante en mejores condiciones.

Como parte de la gira de trabajo de este jueves se llevó a cabo una visita al capitolio Estatal de California, en donde se le dio bienvenida institucional a la delegación del Ayuntamiento de Morelia por parte de representantes del Poder Legislativo de California.

Como punto central de la agenda, se realizará la sesión oficial para la ratificación del Hermanamiento Sacramento–Morelia y la Ceremonia de Develación de la Campana de la Libertad.