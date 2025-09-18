Morelia, Mich.- 18 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) formuló imputación en contra del ex secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan Luis Ángel “N” por su posible participación en el delito de cohecho y rebelión, al estar relacionado con la creación y difusión de diversos videos, a nombre del supuesto “Ejército Purépecha”, en los que se lanzan una serie de amenazas y señalamientos.

De acuerdo con los datos de la Carpeta de Investigación, el pasado 14 de septiembre, Luis Ángel “N” fue asegurado en Jiquilpan, en posesión de cartuchos útiles. No obstante, intentó evitar su detención ofreciendo dinero a los agentes.

Enseguida, al lugar arribaron tres personas armadas, a bordo de una unidad con balizamiento de la policía municipal, quienes trataron de evitar la detención; pero al no acreditarse como servidores públicos, se procedió a su detención, así como al aseguramiento de armas de fuego y una granada de fragmentación.

Luis Ángel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público que ejerció acción penal en su contra, por su posible responsabilidad en el delito de cohecho, así como por el de rebelión, el cual se contempla en el artículo 313 del Código Penal del Estado, en el supuesto de pretender separar del cargo a funcionarios públicos.

En audiencia, el Juez de Control calificó de legal la detención, se formuló imputación y será en próximos días cuando se determine su situación jurídica, en tanto, se determinó prisión preventiva justificada.

Cabe hacer mención que por lo que corresponde a los tres policías que fueron detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, misma que resolverá su situación jurídica.