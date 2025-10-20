Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- El Festival de las Flores de Copándaro 2025 está listo para iniciar sus actividades el próximo 25 y 26 de octubre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

La presidenta municipal de Copándaro, María Griselda Tena Hernández, explicó que este evento sociocultural busca introducir al público en la belleza de los campos michoacanos. Además, tiene como objetivo visibilizar la labor de los campesinos que cultivan estas flores, esenciales para la celebración de la Noche de Muertos en esta temporada.

Baltazar Pintor Guzmán, director de Cultura y Turismo del municipio, detalló que para este año se espera la afluencia de 30 mil personas que dejen una derrama económica aproximada de 3.5 millones de pesos. Subrayó que, a los visitantes, se les instruirá sobre la manera adecuada de respetar la flor y los campos a recorrer.

Por su parte Samuel Toledo Bárcenas, regidor de Turismo y Educación, informó que el sábado 25 de octubre se realizará la inauguración a las 9:00 horas. Posteriormente, a las 17:00 horas dará inicio al desfile de catrinas y catrines, mientras que el domingo 26 a las 9:00 horas será el montaje de altares monumentales.

Para conocer más detalles de este festival, organizadores invitaron a visitar el Facebook: Gobierno De Copándaro 2024-2027.