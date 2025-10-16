Morelia, Mich., 16 de octubre de 2025.-“Me uno con inmenso cariño a la celebración por el 108 aniversario de nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mi alma máter, donde tantas generaciones de mujeres y hombres hemos abrazado los más altos valores y principios humanistas, por ello me enorgullezco de llevar su legado”, expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Al haber acompañado a la rectora de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Yarabí Ávila, el congresista felicitó a toda la comunidad que conforma esta universidad por ser parte de más de cien años de esfuerzos enfocados a las y los estudiantes para enseñarles el valor de las vocaciones y servir a los demás con profesionalismo.

“Desde hace 108 años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha forjado generaciones de mujeres y hombres que han construido nuestra historia, llevando el espíritu humanista a cada rincón. Por eso, hoy hago un llamado a la comunidad nicolaita a seguir sumando esfuerzos para fortalecer esta institución”, indicó Reyes Galindo.

El líder del PT en el legislativo local, destacó que ser nicolaita es formar parte de la historia viva de Michoacán y de México, es símbolo de identidad, orgullo, conocimiento y tradición. “Es un pilar del progreso, desarrollo, libertad y humanismo, que promueve la equidad, la justicia social y la sostenibilidad, porque desde su fundación esta universidad ha sido semillero de pensamiento crítico, formación humanista y transformación social”, mencionó.