Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, denunció haber sido humillada durante una reunión previa al certamen internacional en Tailandia. Según la mexicana, un directivo de la organización le levantó la voz y la interrumpió mientras intentaba responder a una pregunta.

La organización mexicana respaldó a Bosch y aseguró que continuará con su preparación para el concurso. El incidente generó indignación en redes sociales y reaviva el debate sobre el respeto y la igualdad de género en los certámenes de belleza.