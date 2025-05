Lagunillas, Mich.- 10 de mayo de 2025.- Un auto particular en la que se trasladaba una familia se salió del camino en la carretera Morelia – Pátzcuaro y terminó por impactar contra un árbol, dejando como saldo 4 personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Trascendió que minutos antes de las 20:00 horas de este sábado, policías fueron informados sobre el aparatoso accidente a la altura del municipio de Lagunillas, por lo que se movilizaron oficiales y paramédicos.

A su llegada al sitio del percance los socorristas hallaron siniestrado en la cuneta que divide ambos sentidos de la vialidad, un coche Nissan Sentra de color rojo, con placas PUG397B, cuyo conductor Marco Antonio P., de 24 años manifestó haber perdido el control del volante.

Los otros lesionados son Keyla Sarahi C., de 23 años, Herminia C., de 48 años de edad y la pequeña Frida Victoria C., de 4 años, todos ellos vecinos del municipio de Pátzcuaro, quienes fueron trasladados a nosocomios de la región para su adecuada atención médica.

Los policías abanderaron el área y solicitaron la intervención de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones para que se efectuaran los correspondientes peritajes.