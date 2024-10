Fallece “El Toro” Valenzuela legendario beisbolista mexicano a los 63 años

Esta noche, a través de redes sociales, se dio a conocer que Fernando “El Toro” Valenzuela, reconocido beisbolista mexicano, falleció a la edad de 63 años debido a complicaciones de salud.

El beisbolista adquirió fama y reconocimiento por ser pitcher de Los Dodgers de Los Ángeles, y convertirse en la máxima leyenda mexicana en el beisbol mundial.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ