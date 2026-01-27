Taretan, Mich.- El presidente municipal de Taretan, Francisco “Kiko” Venera García, falleció la noche de este martes mientras se encontraba hospitalizado en la ciudad de Uruapan, a consecuencia de causas naturales, informaron fuentes cercanas a la administración municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil enfrentaba una enfermedad que derivó en una complicación hepática, lo que provocó un deterioro progresivo de su estado de salud en los últimos días. Debido a la gravedad del padecimiento, fue trasladado a un hospital de Uruapan, donde permaneció bajo atención médica especializada hasta que se confirmó su deceso.

La noticia generó consternación entre los funcionarios del Ayuntamiento, trabajadores municipales y habitantes de Taretan, quienes reconocieron la labor del alcalde al frente del gobierno local. “Kiko” Venera se encontraba en funciones al momento de su fallecimiento y mantenía actividades de gobierno hasta antes de que su condición de salud se agravara.

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades municipales activaron los protocolos correspondientes y notificaron a las instancias estatales para dar seguimiento al procedimiento legal y administrativo que establece la normatividad vigente, a fin de garantizar la continuidad del gobierno municipal.

Se prevé que en las próximas horas el Ayuntamiento emita un comunicado oficial para expresar sus condolencias a la familia del alcalde, así como para informar sobre los actos fúnebres y los homenajes póstumos que pudieran realizarse en su honor. Mientras tanto, en el municipio se mantiene un ambiente de duelo ante la pérdida del edil.